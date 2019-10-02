ولد ملكاً يتصدر أفلام السينما في المملكة والخليج

ولد ملكاً يتصدر أفلام السينما في المملكة والخليج

2019/10/02
الساعة 10:30 صباحًا
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المواطن - الرياض

تصدر الفيلم العالمي “وُلد ملكاً” (Born A King) شباك التذاكر في صالات السينما بالمملكة والخليج، بعد انطلاق عرضه يوم الخميس الماضي، بعدد يتجاوز 59 ألف مشاهد في الأسبوع الأول، حيث كان 30 ألف مشاهد منهم في المملكة فقط.

الفيلم إنتاج مشترك بين السعودية وإنجلترا وإسبانيا، ويتناول حياة الملك فيصل بن عبدالعزيز المبكرة، وزيارته إلى بريطانيا في 15 ذي القعدة 1337هـ الموافق 11 أغسطس 1919، وعمره 13 عامًا وقتها، والاجتماع مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا تلبية لدعوة الملك ممثلاً عن والده الملك عبدالعزيز، بحسب “العربية”.

يشار إلى أن “وُلد ملكاً” (Born A King) يعرض حالياً في دور العرض السينمائي في المملكة والخليج، وتم تصويره بين الرياض ولندن، تحت إدارة المنتج الإسباني “أندريس غوميز” الحاصل على جائزة الأوسكار، وهو من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا وتأليف بدر السماري من السعودية، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة نخبة من الممثلين الأوربيين والسعوديين.


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