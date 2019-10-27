وليد الفراج: مباراة السد قد تخدم #النصر لهزيمة #الهلال

وليد الفراج: مباراة السد قد تخدم #النصر لهزيمة #الهلال

2019/10/27
الساعة 6:29 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج إن مباراة الهلال والسد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا ستساعد النصر على الفوز على أزرق العاصمة خلال مواجهة الديربي بينهما اليوم.

وتحدث وليد الفراج قائلًا: مدرب النصر روي فيتوريا تابع جيدًا أداء الهلال في مباراة السد الأخيرة وشاهد الأخطاء الدفاعية للفريق الهلالي، وعلى هذا الأساس بنى خطته.

وتابع الفراج: المباراة قد تخدم النصر للفوز على الهلال، خاصة بعدما عرف روي فيتوريا نقاط الضعف لدى الفريق الهلالي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل نادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 19 نقطة، أما نادي النصر فيتواجد في المركز السابع برصيد 11 نقطة.

وكانت آخر نتيجة بين الهلال والنصر في الدوري، انتهت بفوز النصر بثلاثية مقابل هدفين في مباراة أُقيمت يوم 29 مارس الماضي على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وسيحتضن ملعب جامعة الملك سعود في الرياض مباراة الهلال والنصر التي تنطلق اليوم في تمام الساعة الـ19:55 مساءً بتوقيت المملكة.


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