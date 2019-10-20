يرقد بقسم الجراحة.. قيادات محايل تزور طالبًا ثانويًا سقط من الطابق الثالث

المواطن - أحمد الشهري - بحر أبو سكينة

اطمأن مدير الشؤون الأمنية بمحافظة محايل، أحمد عبدالعزيز آل ملحم، اليوم ، يرافقه رئيس مركز بحر أبو سكينة سعد يحيى الحياني ومدير مكتب التعليم بالمركز، علي موسى الطاير، على صحة الطالب الذي سقط من الطابق الثالث بثانوية الملك سعود.

وقدمت أسرة الطالب المصاب الشكر والتقدير لمسؤولي المحافظة على زيارتهم والاطمئنان على حالة ابنهم مثمنين بادرتهم وحرصهم على متابعة حالة الطالب الصحية.

وكان طالب في المرحلة الثانوية قد سقط من الدور الثالث بمدرسته في بحر أبو سكينة، اليوم، وباشرت إدارة التعليم في محايل الحالة، مشيرة إلى أنه تم نقل الطالب إلى مستشفى محايل العام.

وأوضحت إدارة التعليم في بيان لها، أن الحادثة وقعت قبل بداية الطابور الصباحي لليوم الدراسي، وأن الطالب يرقد الآن في مستشفى محايل بقسم الجراحة، و”حالته مستقرة”.