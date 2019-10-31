يوسف بلايلي لـ إدارة #الأهلي: لدي حديث خاص معكم

المواطن - محمد سمعه

أبدى اللاعب الجزائري يوسف بلايلي نجم الأهلي حزنه بسبب استبداله في مباراة الاتحاد التي أُقيمت اليوم في الجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث بلايلي بعد مباراة الأهلي والاتحاد قائلًا: بالطبع أي لاعب يشعر بالحزن في حال تم استبداله لأنه يريد تقديم الأفضل دائمًا.

وأضاف بلايلي: لدي حديث خاص مع إدارة الأهلي خلال الفترة المقبلة، لن أستطيع كشف أي شيء عنه حاليًا، وأنا لاعب يملك الخبرات التي اكتسبتها مع المنتخب الجزائري ونادي الترجي الرياضي التونسي.

ونجح اللاعب عبدالفتاح عسيري في إحراز الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الاتحاد، عند حلول الدقيقة الـ13 من عمر الشوط الأول بعد تمريرة متقنة من زميله دجانيني تافاريس.

وواصل النادي الأهلي ضغطه من أجل إضافة الهدف الثاني، حتى نجح السوري عمر السومة في إضافة الهدف الثاني عند حلول الدقيقة السابعة والثلاثين بعد تمريرة جيدة من اللاعب سعيد المولد.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والاتحاد بتقدم الراقي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، قلص الاتحاد الفارق عبر اللاعب زياد الصحفي من ضربة رأسية في الدقيقة الحادية والسبعين.

وأصبح رصيد الأهلي بعد الفوز 17 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند تسع نقاط في المركز الـ12.