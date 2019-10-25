يويفا يكشف عقوبة إيمري كان

المواطن - مروة نبيل

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، قراره النهائي بشأن العقوبة الموقعة على الألماني إيمري كان بعد طرده خلال مباراة منتخب بلاده ضد إستونيا.

وحصل إيمري كان على بطاقة حمراء مباشرة خلال الدقائق الأولى من مباراة المنتخبين في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، بعدما قام بمخالفة ضد أحد لاعبي إستونيا، ولكن ألمانيا نجحت في الفوز خارج الأرض بثلاثية دون رد.

وأشارت صحيفة “بيلد” الألمانية، إلى أن يويفا اكتفى بإيقاف إيمري كان مباراة واحدة، ما يعني غيابه عن لقاء بيلاروسيا يوم 16 من شهر نوفمبر المقبل، ضمن تصفيات بطولة يورو 2020.

ومن المتوقع أن يستدعي مدرب المنتخب الألماني، يواكيم لوف نجم يوفنتوس الإيطالي، إيمري كان للمعسكر المقبل، نظرًا لإمكانية الدفع به في المباراة التالية ضد أيرلندا الشمالية في الجولة الأخيرة من التصفيات.

ويحتل المنتخب الألماني الأول لكرة القدم صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات يورو 2020 برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف عن منتخب هولندا صاحب المركز الثاني.