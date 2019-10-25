يويفا يكشف عقوبة إيمري كان
بعد طرده أمام إستونيا

يويفا يكشف عقوبة إيمري كان

2019/10/25
الساعة 3:24 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - مروة نبيل

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، قراره النهائي بشأن العقوبة الموقعة على الألماني إيمري كان بعد طرده خلال مباراة منتخب بلاده ضد إستونيا.

وحصل إيمري كان على بطاقة حمراء مباشرة خلال الدقائق الأولى من مباراة المنتخبين في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، بعدما قام بمخالفة ضد أحد لاعبي إستونيا، ولكن ألمانيا نجحت في الفوز خارج الأرض بثلاثية دون رد.

وأشارت صحيفة “بيلد” الألمانية، إلى أن يويفا اكتفى بإيقاف إيمري كان مباراة واحدة، ما يعني غيابه عن لقاء بيلاروسيا يوم 16 من شهر نوفمبر المقبل، ضمن تصفيات بطولة يورو 2020.

ومن المتوقع أن يستدعي مدرب المنتخب الألماني، يواكيم لوف نجم يوفنتوس الإيطالي، إيمري كان للمعسكر المقبل، نظرًا لإمكانية الدفع به في المباراة التالية ضد أيرلندا الشمالية في الجولة الأخيرة من التصفيات.

ويحتل المنتخب الألماني الأول لكرة القدم صدارة ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات يورو 2020 برصيد 15 نقطة، وبفارق الأهداف عن منتخب هولندا صاحب المركز الثاني.


هل قرأت هذا ؟
  • ألمانيا تُحبط مخططًا إرهابيًا شبيهًا بمذبحة مسجدي نيوزيلندا
    •
  • قتيلان في إطلاق نار أمام معبد يهودي في ألمانيا
    •
  • بومبيو: الثلاثي الأوروبي أجمع على مسؤولية إيران عن هجوم أرامكو
    •
  • ميركل: تحدثت مع روحاني بشأن الاتفاق النووي
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم