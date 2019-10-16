16 #وظيفة شاغرة في مستشفى القوات المسلحة بنجران

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بنجران.

وبينت الإدارة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي مسجل جراحة العظام (عدد وظيفتين).

– استشاري طب الأطفال.

– استشاري أطفال حديثي الولادة (عدد وظيفتين).

– طبيب مقيم طب الطوارئ (عدد 6 وظائف).

– أخصائي مسجل طب الطوارئ (عدد 3 وظائف).

– استشاري طب الطوارئ (عدد وظيفتين).

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)