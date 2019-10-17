17 #وظيفة شاغرة لدى فنادق هيلتون في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة هيلتون للفنادق والمنتجعات والضيافة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق بالمملكة في كل من مكة المكرمة، وجدة، والخبر.

وبيّنت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– كاتب موارد بشرية (مكة المكرمة).

– مشرف الإقامة (مكة المكرمة).

– موظف خدمات استقبال الضيوف (مكة المكرمة).

– موظف إداري (مكة المكرمة).

– مدير احتياجات الضيوف (مكة المكرمة).

– منسق المكتب الأمامي (مكة المكرمة).

– أمين المخزن (مكة المكرمة).

– كاتب الاستلام/ الاستقبال (مكة المكرمة).

– موظف فريق اللوبي (مكة المكرمة).

– سكرتير تنفيذي (مكة المكرمة).

– مشرف المؤتمرات والفعاليات (مكة المكرمة).

– موظف خدمة الضيوف (مكة المكرمة).

– موظف خدمة التدبير المنزلي (مكة المكرمة).

– رئيس خدمات الاستقبال والإرشاد (مكة المكرمة).

– مدير مناوب (جدة).

– وكيل الحجوزات (الخبر).

– وكيل خدمة الضيوف/ الاستقبال (الخبر).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 17 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط التالي: (هنا).