20 شركة ناشئة تلتحق بمسرعة مسك 500 لتطوير مشاريعهم

المواطن - الرياض

التحقت 20 شركة ناشئة من أصحاب المشاريع الصغيرة في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشروع “مسرعة مسك 500″، الذي ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية” ممثلًا في مبادرة مسك الابتكار.

وتم إطلاق أعمال المسرعة 11 محرم 1441هـ الموافق 10 سبتمبر 2019م في مدينة الرياض، وتستمر لمدة ثلاث أشهر، وذلك للمساهمة في تأهيل قيادات المشاريع الناشئة بما يضمن تنمية مشاريعهم ومساعدتها على التحول إلى شركات ناجحة.

ويأتي بدء أعمال المسرعة بعد أن اجتاز أصحاب المشاريع الناشئة عملية التسجيل والقبول التي أجريت مطلع شهر يوليو الماضي وتقدم لها المئات من رواد الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حين تشكل هذه الدفعة الثانية بعد أن التحق بالمسرعة في الدفعة الأولى 19 مشروعًا ناشئًا واختتمت أعمالها في شهر مايو الماضي.

ومن المقرر أن تحتوي المسرعة على برنامج تشرف عليه كبرى الشركات العالمية في دعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، يتمثل في عقد دورات تدريبية وورش عمل، وتأهيل متقدم في عدة مجالات مثل الاتصالات والمبيعات، ومقابلة العملاء، وتحليل البيانات، والتوظيف، والتمويل والمنتجات، وبناء الأنظمة، وغيرها، فيما سيحصل جميع من التحق بالمسرعة على مبلغ 187 ألف ريال (50 ألف دولار).

ويعمل البرنامج خلال فترة الثلاثة أشهر على دعم الأفكار الخلاقة بما يزيد من توفير الفرص الوظيفية، والمضي قدمًا في الدخول بالشركات الناشئة إلى قطاع الأعمال العالمي، حيث يعد البرنامج فرصة لاكتشاف كفاءات شابة واعدة يمكنها قيادة شركات قادرة على تعزيز اقتصاد المستقبل.

وتعمل مبادرة مسك الابتكار على رفع مستوى التأهيل الاحترافي والمهاري لدى الشباب، وتمكينهم من امتلاك مهارات المستقبل والحصول على أعلى المعايير العالمية للتدريب في مجال التقنية والابتكار وريادة الأعمال، عبر الاستفادة من أفضل التجارب وتوسيع نطاق تواصلهم محليًا ودوليًا، بما يساعدهم على بدء مشاريع استثمارية وريادية تسهم في تنمية مجتمعهم وأوطانهم والعالم.

ويأتي دعم الشركات الناشئة ضمن برنامج “500 Misk”، الذي تنفذه مسك الابتكار إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك الخيرية”، بالتعاون مع أفضل مسرعة أعمال في وادي السيليكون ” 500 Startups”، بهدف تنمية المشاريع الناشئة، وتحويلها إلى شركات ناجحة، والعمل على دعم الأفكار الخلاقة بما يساعد على توفير الوظائف.