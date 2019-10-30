30 #وظيفة إدارية وهندسية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل محاسبة أول (عدد 4 وظائف).

– مشرف تحليلات الأفراد.

– مسؤول حماية البيانات والخصوصية (عدد وظيفتين).

– أخصائي حماية البيانات والخصوصية.

– مشرف حماية البيانات والخصوصية.

– مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (عدد وظيفتين).

– مصمم تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (عدد وظيفتين).

– محلل أول الأعمال (عدد وظيفتين).

– مدير قسم إدارة الطلبات.

– مشرف تحليلات الأعمال.

– مدير قسم إدارة حملات مسبقة الدفع (عدد وظيفتين).

– أخصائي تدقيق أول.

– مدير قسم مسبقة الدفع والتمكين.

– مشرف ضمان الجودة.

– أخصائي ضمان الجودة (عدد وظيفتين).

– مشرف التسويق.

– محلل مبيعات أول.

– مدير قسم تجربة العملاء.

– أخصائي تطوير الأعمال.

– مدير التنظيم الاقتصادي والدراسات المالية.

– محلل تسويق أول.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 أكتوبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).