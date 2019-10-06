6 لقاءات للأمير محمد بن سلمان على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار

المواطن - الرياض

شهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019 التي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة، حيث أجرى العديد من اللقاءات مع الزعماء العرب والعالم على هامش المبادرة.

والتقى ولي العهد كلًّا من ملك الأردن والرئيس البرازيلي، بالإضافة إلى وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ووزير الطاقة ريك بيري، ورئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي.

لقاءات مختلفة:

والتقى ولي العهد، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ووزير الطاقة ريك بيري، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياض.

حيث جرى خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.

كما اجتمع الأمير محمد بن سلمان برئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي، حيث جرى خلال الاجتماع، استعراض أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة لتطويرها، بالإضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

وفي ختام الاجتماع، وقع ولي العهد ورئيس الوزراء الهندي على اتفاق إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي الهندي.

وأيضًا، التقى الأمير محمد بن سلمان بالملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك على هامش أعمال الدورة، حيث جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين خاصة في المجالات الاقتصادية والفرص الواعدة لتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الشأن الاستثماري ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار.

في سياق متصل، التقى ولي العهد، الرئيس جايير بولسونارو، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، وذلك على هامش أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات السعودية البرازيلية، ومجالات التعاون الثنائي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الشأن الاستثماري بين البلدين.

حضور عالمي مؤثر:

وتشهد جلسات المبادرة حضور عدد من قادة الدول والشخصيات العالمية المؤثرة في مجالات الاقتصاد والاستثمار.

وخلال الدورة، ألقى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية كلمة أثنى من خلالها على هدف المبادرة وجمعها لقادة العالم وصناع السياسات ورجال الأعمال من حول العالم، منوهًا بما تمتلكه المنطقة من موارد بشرية هائلة تتمثل في الشباب والفتيات الذين يشكلون قوة بشرية عظيمة ومحفزة للنمو الاقتصادي والابتكار.

وتطرق إلى ما يتوقعه الشباب من قادة العالم وصناع السياسات عند الاستثمار في مستقبل المنطقة، مختتمًا بدعوة العالم لتوجيه أعينهم نصب المنطقة ولما تقدمه من إمكانات من ثروة بشرية هائلة ومتعطشة لصناعة مستقبل مبدع يشمل الجميع.

كما تحدث رئيس وزراء جمهورية الهند ناريندرا مودي عن الإستراتيجيات المطلوبة لتحويل الموارد البشرية والبيئية والتحديات التي نواجهها اليوم إلى فرص من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، ونوه إلى أن جمهورية الهند تندرج ضمن أسرع الدول نموًّا للسنة الثالثة على التوالي، كما تطرق إلى العلاقات السعودية الهندية شاكرًا خادم الحرمين الشريفين على الدعوة.

من جهته، حث كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر قادة العالم وصناع السياسات على خلق مستقبل أكثر ازدهارًا لشعوبهم، وأكد أهمية أن يبدأ الحوار عن مستقبل منطقة الشرق الأوسط بالحديث عن الاستثمار وخلق الوظائف، منوهًا إلى أن المنطقة تزخر بالكثير من الفرص، وفي مقدمتها وجود مجتمع شاب وطموح.