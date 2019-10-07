7 إجراءات سبقت قرار عودة الاختبارات التحريرية

المواطن - الرياض

لم يكن قرار وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ باعتماد الاختبارات التحريرية لبعض المواد في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وليد اللحظة بل سبقته عدة إجراءات لتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب.

“المواطن” تعيد التذكير بعدد من الإجراءات التي سبقت هذا القرار:

بدأ التطوير بلقاء وزير التعليم بمديري التعليم

التوصية بتطوير لائحة التقويم والتركيز على نواتج التعلم

تلقي آراء الخبراء في التطوير المقترح

عقد اجتماعات عدة في وكالة التعليم لمناقشة تطوير اللائحة

تصميم استبانة للمجتمع التعليمي لرصد آرائهم حول تطوير اللائحة

عقد ورش عمل مع عدة إدارات تعليمية

عقد ورشة عمل موسعة في مقر الوزارة بمشاركة مديري مكاتب ومشرفين وقادة مدارس ومعلمين

صدور قرار الوزير بتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب.

وكان وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أصدر قرارًا بتطوير المادة الخامسة من لائحة تقويم الطالب للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، بما يضمن نواتج أفضل للتعلم، ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

وتضمن توجيه وزير التعليم اعتماد تطوير التقويم المستمر للصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي؛ عبر اختبارات ختامية في نهاية الفصل الدراسي لمواد العلوم الشرعية (التوحيد، الفقه والسلوك، الحديث والسيرة)، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والمواطنة، بينما يقوم أداء الطالب تقويمًا مستمرًا في بقية المواد، وفقًا لمستويات الأداء.