7 وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

7 وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

2019/10/03
الساعة 11:45 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير قسم برامج تطوير الأعمال.

– مسؤول المشروع العام.

– محلل أول التطوير التنظيمي.

– مهندس إدارة أمن تقنية المعلومات والاتصالات.

– محلل أول الأعمال.

– أخصائي تطوير الأعمال.

– أخصائي عمليات خدمة العملاء.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 أكتوبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).


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