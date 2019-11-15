آل الشيخ: مباراة البرازيل والأرجنتين تُحيرني

المواطن - محمد سمعه

أبدى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، حيرته الشديدة وذلك قبل انطلاق مباراة البرازيل والأرجنتين الودية اليوم الجمعة في الرياض.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: محتار بين حفلة عمرو مصطفى ومباراة الأرجنتين والبرازيل.

ومازحه الممثل الكوميدي المصري محمد هنيدي فقال له باللهجة المصرية: “إزاي تسأل سؤال زي ده.. مباراة الأرجنتين والبرازيل طبعًا”.

وفي السياق ذاته قال المصري أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق: “دي محتاجة سؤال؟ البرازيل والأرجنتين طبعًا ده أنا جيت الأستوديو مخصوص.

جدير بالذكر أن مباراة البرازيل والأرجنتين ستُقام اليوم الجمعة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة.