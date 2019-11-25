آل الشيخ يستقبل #الهلال بحضور الدعيع والجابر

المواطن - مروة نبيل

استقبل رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، مساء اليوم الاثنين، إدارة ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بمناسبة التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر تركي آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا هو يحمل كأس دوري أبطال آسيا بصحبة نجوم الهلال الحاليين والسابقين، بجانب أعضاء مجلس إدارته.

وشهد استقبال تركي آل الشيخ للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تواجد العديد من نجومه السابقين، ومنهم محمد الدعيع، سامي الجابر، نواف التمياط وياسر القحطاني.

ووصلت بعثة الهلال اليوم إلى الرياض قادمة من طوكيو، وسط استقبال رسمي وجماهيري كبير، وكان في مقدمة المستقبلين رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وعدد من أعضاء الزعيم الشرفيين.

وتُوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.

وسيُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق في 11 ديسمبر المقبل.