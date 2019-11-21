آل الشيخ يكشف عن سيارة 2030
في معرض الرياض للسيارات بالجنادرية

آل الشيخ يكشف عن سيارة 2030

2019/11/21
الساعة 6:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن سيارة المستقبل سيارة 2030 وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس 21 نوفمبر في منطقة معرض الرياض للسيارات بالجنادرية.

وأعلن آل الشيخ أن سيارة 2030، والتي ظهرت بشكل مختلف وعصري وقت الكشف عنها، هي الوحيدة في العالم، وصممت خصيصًا لموسم الرياض وتحديدًا لمعرض الرياض للسيارات، حيث ستطرح في مزاد السيارات وبإمكان زوار المعرض اقتناؤها.

وانطلقت فعاليات منطقة معرض الرياض للسيارات المنطقة الثالثة من مناطق موسم الرياض، اليوم الخميس 21 نوفمبر وستستمر حتى الثلاثاء المقبل 26 نوفمبر 2019م، ويشهد المعرض إقامة فعاليات متعددة تلبي شغف عشاق السيارات، مثل: مزاد معرض الرياض للسيارات، ومعرض فيراري، والمدفع البشري، وسباق المحاكاة، وسباقات RC & Drifting، و Monster Jam، و Police Academy، و Hot Wheels، وعدد من الحفلات الموسيقية.

 

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  • السيارة 2030 الوحيدة في العالم بموسم الرياض
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