أبرز اللاعبين في #الهلال وأوراوا

المواطن - محمد سمعه

يزخر كلٌّ من فريقي الهلال وأوراوا الياباني بالعديد من النجوم، وذلك قبل ساعات من إقامة مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا غدًا الأحد بين الفريقين في مدينة سايتاما اليابانية.

ويعتمد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، على العديد من المفاتيح المميزة في الأزرق من أجل تحقيق النتائج الإيجابية وهم: الإيطالي جيوفنكو، الفرنسي بافيتيمبي غوميز، سالم الدوسري، محمد كنو، سلمان الفرج، كاريلو، علي البليهي، ياسر الشهراني، جانج هيون سو.

وستتجه الأنظار بقوة في مباراة الغد في فريق الهلال إلى جيوفنكو وغوميز وكاريلو، خاصة أن الثلاثي الهجومي سيكون عليه عبء إحراز الأهداف خارج الديار من أجل الاقتراب بالهلال للفوز باللقب الآسيوي.

وكان المدرب ساتوشي أوتوسكي مدرب أوراوا أكد أن كاريلو هو عنصر الخطورة الأبرز في صفوف الهلال، الذي يجب عمل ألف حساب له في لقاء العودة.

أما بالنسبة لفريق أوراوا فمع عودة الحارس الياباني نيشيكاوا سيتم إضافة قوة مميزة لفريق أوراوا في مركز حراسة المرمى، خاصة أن نيشيكاوا لم يُشارك في مباراة الذهاب بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

ويعتمد المدرب أوتوسكي على العديد من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق في نادي أوراوا مثل “ماكينو في خط الدفاع، هاشيوكا الظهير الأيمن، سكيني الظهير الأيسر، فابريسيو وإيفرتون في خط الوسط، شينزو كوروكي في خط الهجوم”.

مدرب أوراوا يتحدى الهلال:

وكشف المدرب الياباني ساتوشي أوتوسكي، المدير الفني لـ فريق أوراوا الياباني، أن حلم تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال آسيا لم ينتهِ بعد، مضيفًا أن أوراوا سيُقاتل من أجل الفوز باللقب غدًا في اليابان.

وتحدث أوتوسكي في المؤتمر الصحافي قائلًا: لم ينتهِ شيء بعدُ، وسنقاتل أمام 60 ألف من مشجعينا، ونحن استعددنا بشكل جيد وسعداء لكوننا هنا في النهائي.

وتابع مدرب أوراوا: أعدكم بأنكم ستشاهدون فريقًا مختلفًا عما شاهدتموه في الرياض بالذهاب الآسيوي.

أما المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الهلال، فكشف عن الطريقة الوحيدة التي تضمن لأزرق العاصمة الفوز بلقب دوري أبطال آسيا غدًا أمام أوراوا الياباني.

لوشيسكو يكشف السر:

وتحدث لوشيسكو قائلًا: في مثل هذه المباريات لا توجد أعذار، علينا التعامل مع كل الظروف، وأن نمتلك القدرة على تجاوز كل المصاعب، وسنحاول أن نؤدي بأفضل صورة وأن نُقدم كل ما بوسعنا من أجل تحقيق نتيجة إيجابية والتتويج باللقب.

وأضاف لوشيسكو: اللقب يأتي بأرجل اللاعبين وليس بالمدرب.