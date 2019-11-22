أبيات شعرية عن حضور ولي العهد فورمولا الدرعية

المواطن - الرياض

قدم الشاعر عبداللطيف آل الشيخ أبياتًا شعرية عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عقب حضوره فعاليات سباق فورمولا إي التي انطلقت فعالياتها اليوم في الدرعية.

وقال آل الشيخ في تغريدة له عبر “تويتر” مساء اليوم الجمعة:

آمنت بالله.. ثم.. بافعالك آمنت

ما تنحني للريح هي تنحني لك

هان العدو من هول الافعال لاهنت

دام العزم يا “محمّد” أصبح دليلك

وشرف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فعاليات سباق فورمولا إي التي انطلقت فعالياتها اليوم في الدرعية.

وانطلق، اليوم الجمعة، موسم الدرعية بمنافسات سباق فورمولا إي الدرعية 2019، الذي يقام في ميدان حلبة الدرعية على مدار يومين، ويشهد فعاليات وأنشطة عديدة للجماهير، بجانب تجارب مميزة داخل وخارج حلبة السباق.

وسيحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات والأنشطة والتجارب المميزة داخل وخارج حلبة السباق، كما يمكن للزوار الوصول إلى قرية فورمولا إي التي تقدم أروع تجارب السباق الكهربائي، حيث يمكن لعشاق السباقات اكتشاف أحدث الابتكارات والاستمتاع بباقة من أفضل وسائل الترفيه إلى جانب مختلف الأنشطة الحماسية والمشوقة للسباقات.