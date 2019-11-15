أخطاء مصر ضد كينيا تغضب الجماهير

المواطن - مروة نبيل

خيب منتخب الفراعنة آمال الجماهير في أول ظهور تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام البدري، بعد تعادله إيجابيًا في مباراة مصر ضد كينيا في بداية مشواره بتصفيات أمم إفريقيا 2021.

ولعبت مصر ضد كينيا بالأمس على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أمم إفريقيا 2021 في الكاميرون، وانتهت بالتعادل بنتيجة 1/1.

مصر ضد كينيا

وانتقدت الجماهير تعامل حسام البدري في مباراة مصر ضد كينيا بالأمس، خاصة أن معظم لاعبي منتخب الفراعنة ظهروا بمستوى ضعيف سواء من الناحية البدنية أو الفنية، وارتكبوا أخطاء مؤثرة.

وعلى الرغم من تسجيل محمود عبدالمنعم كهربا لهدف الفراعنة الوحيد، إلا أنه استسلم تمامًا لرقابة المدافعين، ولم يستطع تشكيل الخطورة الكافية في مباراة مصر ضد كينيا بالأمس، ما أفقد المنتخب القوة الهجومية.

وفشل الفراعنة في بناء الهجمات خلال مباراة مصر ضد كينيا بالأمس، كما ظهر محمد مجدي أفشة بعيدًا عن مستواه المعهود، الأمر الذي منح دفاع الفريق الضيف للتعامل مع الهجمات بسهولة، لاعتماد أصحاب الأرض على الكرات الطولية.

ولم يظهر ثنائي طرف الفراعنة بالمستوى المتوقع في مباراة مصر ضد كينيا ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2021، وغاب التعاون بين الأطراف أحمد فتحي وعبدالله جمعة مع الجناحين وصانع الألعاب، باستثناء محاولات فردية من فتحي.

واستغل الفريق الضيف أخطاء الفراعنة في مباراة مصر ضد كينيا وسجل هدف التعادل بعد خطأ من محمد النني، فيما تألق حارس المرمى محمد الشناوي وأبعد أكثر من فرصة خطيرة.