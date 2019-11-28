أرامكو تحدد سعر البروبان بـ 440 دولاراً للطن

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

حددت شركة أرامكو سعر بيع البروبان عند 440 دولاراً للطن، في ديسمبر، ليرتفع 10 دولارات في الطن مقارنة بسعر نوفمبر.

كما حددت أرامكو أيضًا سعر البوتان لشهر ديسمبر عند 455 دولارًا للطن، ليرتفع كذلك 10 دولارات من 445 دولارًا في الشهر السابق.

وبحسب وكالة رويترز الإخبارية، فإن السعر الذي تحدده أرامكو يوفر علامة مرجعية لتسعير مبيعات الشرق الأوسط من غاز البترول المسال إلى آسيا.

يُذكر أن البروبان هو مركب كيميائي يتم اشتقاقه من خلال تقطير النفط، أو أثناء عمليات استخراج الغاز الطبيعي، والبوتان هو غاز من غير رائحة أو لون وهو سريع الاشتعال ومن الغازات سهلة الإسالة.