أردوغان عميل لإسرائيل.. أسمنت وحديد مستوطنات الاحتلال من تركيا!

أردوغان عميل لإسرائيل.. أسمنت وحديد مستوطنات الاحتلال من تركيا!

2019/11/04
الساعة 8:40 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

كشف القيادي السابق بحركة فتح، وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني، محمد دحلان، أنه لم يزُرْ تركيا في حياته قط، والآن بسبب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان و”عصابته” أصبح له أعداء.

وتابع دحلان في حواره إلى برنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية mbc مصر: غير صحيح أنني مهندس الانقلاب التركي، ولم أشارك فيه ولم أدعمه، وليس لي علاقة به من قريب أو بعيد، فأردوغان لديه الشيء وعكسه في نفس الوقت، ولديه أحلام استعمارية لكل الدول العربية.

وأضاف دحلان: بينما كنت أحارب بجوار الراحل ياسر عرفات، كان أردوغان يقف ذليلًا أمام شارون، فالعلاقة بينهم واضحة، ولو كان هناك عميل لإسرائيل فهو أردوغان؛ لأن 60% من الحديد المستخدم في بناء المستوطنات تركي، وكذلك الأسمنت يأتي من تركيا، وأردوغان دائمًا يعترف ويشيد بعلاقته الواضحة بإسرائيل، ولم أرَ يومًا بصمة مضيئة لتركيا على فلسطين.

وأردف: أردوغان (سرسري) ومعه عصابة تسعى لافتعال المشاكل مع العرب، وتفتيت الدول العربية، وعلاقة تركيا أصبحت واضحة مع الإرهاب وداعش وإسرائيل.


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