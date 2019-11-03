أرسنال يوضح حقيقة اقتراب مورينيو من تدريب الفريق

أرسنال يوضح حقيقة اقتراب مورينيو من تدريب الفريق

2019/11/03
الساعة 7:33 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

كشف مسؤولو نادي أرسنال الإنجليزي، حقيقة اقتراب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في حال تمت إقالة المدرب الإسباني أوناي إيمري.

ونفت إدارة أرسنال وجود أي اجتماعات بينها وبين مورينيو لتدريب الفريق خلفًا لـ إيمري.

وقيل إن إدارة أرسنال باتت تفكر في إقالة إيمري، وذلك بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، حيث الخروج من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية على يد ليفربول والتعادل مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وكان أرسنال نجح فقط تحت قيادة إيمري في تحقيق انتصارين في آخر 9 مباريات بالدوري الإنجليزي.

ومنذ إقالة جوزيه مورينيو من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، ولم يتول المدرب البرتغالي مسؤولية أي ناد حتى الآن.


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