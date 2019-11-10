أرقام أوراوا تُطمئن #الهلال قبل الإياب

المواطن - محمد سمعه

يمر نادي أوراوا الياباني بفترة من هبوط المستوى الفني سواء كان على المستوى المحلي أو الآسيوي، حيث تُبشر أرقام نادي أوراوا على أرضه، الهلال من أجل الفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

ولعب نادي أوراوا 26 لقاء على ملعبه سايتاما 2002 في مدينة طوكيو في كافة المسابقات بالموسم الحالي حيث خسر 14 مرة وتعادل في 4 لقاءات ونجح في الفوز في ثمانية لقاءات فقط.

وتلقت شباك أوراوا 36 هدفًا، ونجح فقط في إحراز 28 هدفًا على ملعبه.

يذكر أن نادي أوراوا لم ينجح في إحراز أي أهداف في آخر ثلاثة لقاءات له وكان آخرها الخروج بالخسارة بهدف دون رد أمام الهلال أمس في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتأتي أرقام نادي أوراوا كعامل مُبشر لفريق الهلال من أجل الفوز بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة في تاريخ أزرق العاصمة.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الهلال وأوراوا ستُقام يوم الأحد 24 نوفمبر الجاري في طوكيو.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في نيل أربعة مكاسب مهمة بعد تحقيق الفوز على نادي أوراوا الياباني.

ويُعد المكسب الأول هو عودة الثقة بالنفس للاعبي الهلال، بعد أن حققوا نتائج سلبية في الفترة الأخيرة، قبل مواجهة أوراوا حيث خسر الهلال من النصر في الدوري وتعادل مع الفتح وتلقى أربعة أهداف من نادي السد القطري في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

أما المكسب الثاني فهو عودة الثقة بين الجمهور الهلالي والمدرب الروماني رازفان لوشيسكو خاصة أن المدرب تعرض لانتقادات لاذعة بعد الأداء المتذبذب للفريق الهلالي قبل مواجهة نادي أوراوا.

وجاء المكسب الثالث في فوز الهلال للمرة الأولى في ذهاب نهائي أبطال آسيا، حيث لم يسبق للزعيم الفوز في مرحلة الذهاب في المباراة النهائية لـ دوري أبطال آسيا عامي 2014 و2017.

وبالطبع أحضر فوز الهلال مكسبًا رابعًا ومهمًا للزعيم وهو الثأر من نادي أوراوا الذي فاز على الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2017.