أزمة جديدة تُواجه إدارة #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

لم تكد إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ تستفيق من أزمة وجود بعض المطالب بحل مجلس إدارة الراقي، حتى تتلقى صدمة جديدة بوجود شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد النادي.

وقالت تقارير صحافية إن نادي نانت الفرنسي قام بتقديم شكوى ضد الأهلي، بسبب تأخر الراقي في سداد بعض من مستحقات صفقة انتقال البرازيلي لوكاس ليما إلى الراقي في صيف 2019.

وكان لوكاس ليما انضم لـ الأهلي في أغسطس 2019 مقابل 6 ملايين يورو قادمًا من نادي نانت، حيث رغب الأهلي في ضم ظهير أيسر جيد بديلًا للمصري محمد عبد الشافي واللاعب حسين عبدالغني.

بالطبع ستحاول إدارة الأهلي، حل الأزمة خاصة أن النادي ليس بحاجة لمشاكل جديدة قد تؤثر سلبًا على الفريق الأول، الذي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وتلقى السويسري كريستيان جروس مدرب النادي الأهلي، رسالة صادمة من اللاعب عبدالفتاح عسيري نجم الفريق الأول لكرة القدم بـ الراقي، وذلك قبل مواجهة الفيصلي بعد غد السبت في الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت تقارير إخبارية أن الوقت لم يُسعف عبدالفتاح عسيري من أجل التأهيل بصورة جيدة للحاق بـ مباراة الفيصلي، مما يعني غياب اللاعب عن مواجهة العنابي في الجولة العاشرة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبالطبع سيتجه المدرب جروس لاستبعاد عسيري وإدخال بديل له في قائمة الأهلي لمواجهة الفيصلي.

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ المنتخب السعودي فضّل استبعاد عسيري من قائمة الأخضر المشاركة في خليجي 24 بسبب الإصابة التي تعرض لها في معسكر الأخضر.