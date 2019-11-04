المواطن - محمد سمعه

سيتم طرح تذاكر مباراة الهلال وأوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم الخميس المقبل الموافق السابع من نوفمبر.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال وأوراوا كالتالي:

بلاتينيوم أفراد بلس بـ5000 ريال. بلاتينيوم أفراد وعائلات بـ3000 ريال. المنصة الذهبية للأفراد والعائلات بـ2500 ريال. المنصة الفضية للأفراد والعائلات بـ1800 ريال. الواجهة الموحدة بـ300 ريال. الموحدة للفريق الضيف بـ300 ريال. باقي الملعب للأفراد والعائلات بـ50 ريالًا.

من ناحية أخرى، أكد النقاد الرياضيون أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جاهز للمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا 2019، ولكنه يفتقد إلى التنظيم الدفاعي، وذلك ما ظهر خلال مباراته ضد عرعر.

ولعب الهلال ضد عرعر أمس الأحد على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، ضمن منافسات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بنتيجة 4/ 1.

وعلق الناقد الرياضي سلطان اللحياني على أداء الزعيم، قائلًا: “هدف عرعر هو استمرار للأخطاء الدفاعية الهلالية في الكرات الرأسية والثابتة.. الهلال يحتاج لتنظيم الدفاع وعدم تلقي أي هدف من أوراوا”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “مشاكل الدفاع الهلالي في المنظومة كاملة وخاصة في الكرات الثابتة، ويجب إصلاح ذلك قبل لقاء أوراوا”.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي خالد القحطاني: “جاهزية اللاعب المحلي الاحتياطي في الهلال تغيرت عن نهائي 2017.. هتان باهبري يتعامل مع المساحات الضيقة كما يتعامل مع المساحات الواسعة”.

وأضاف: “محمد الشلهوب يقدم مستوى مميزًا وهو بهذا العمر.. يستحق أن يتوج تاريخه بالبطولة الآسيوية من أمام أوراوا.. في الهلال فقط جوفينكو وسلمان الفرج من يملكان الجرأة بالتسديد من خارج منطقة الجزاء”.

واختتم تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “مدرب الهلال أخطأ في عدم إشراك المدافع الكوري أمام الفتح والمحصلة كانت التعادل.. المدرب يفكر في عدم إرهاق تشكيلة النهائي”.

وعلق الناقد الرياضي ماجد الفهمي على مستوى الزعيم قائلًا: “الهلال دخل في مود فني سيئ ويشعرون بخلل نفسي بسبب النهائي.. الفريق الهلالي حاليًّا أجهز من نهائي 2014 و2017”.