أسماء حكام الجولة الـ12 بـ دوري الأولى

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء حكام الجولة الـ12 لمباريات دوري الأمير محمد بن سلمان في الدرجة الأولى.

وسيقود مباراة القادسية وجدة تحكيميًا كل من” سلطان الحربي حكم ساحة، عمر الجمل حكم مساعد، عماد العسكر حكم مساعد، إبراهيم الأصيل حكم رابع”.

أما مباراة الشعلة والطائي فسيقودها كل من” عبدالله العويدان حكم ساحة، محمد العبكري حكم مساعد، حزام العمري حكم مساعد، محمد العمري حكم رابع”.

جدير بالذكر أن طاقم حكام مباراة البكيرية والثقبة سيكون” عبدالله ظافر حكم ساحة، أحمد العتيق حكم مساعد، محمد المطروحي حكم مساعد، عبدالله النحيت حكم رابع”.

وسيقود مباراة نجران والجيل كل من” ممدوح شهدان حكم ساحة، إبراهيم الدخيل حكم مساعد، علي كريري حكم مساعد، محمد الشهري حكم رابع”.

أما باقي مباريات الجولة الـ12 فجاء حكام مبارياتها كالتالي:

العين والمجزل” حسين بو شاهين حكم ساحة، محمد العرمطي، حكم مساعد، عبدالله مسري حكم مساعد، تركي هشلان حكم رابع”.

الكوكب والنجوم” سامي الجريس حكم ساحة، سعد السبيعي حكم مساعد، سعد الدهلاوي حكم مساعد، محمد المريع حكم رابع”.

التقدم وأحد” محمد البريدي حكم ساحة، محمد الشهري حكم مساعد، عادل شراحيلي حكم مساعد، أحمد الرميخاني حكم رابع”.

الجبلين والنهضة” محمد السماعيل حكم ساحة، ياسر السلطان حكم مساعد، عبدالعزيز البريه حكم مساعد، فريح الجلعود حكم رابع”.

الأنصار وحطين” سلطان عكيري حكم ساحة، مؤيد المسجن حكم مساعد، ناصر الفريدي حكم مساعد، خالد السناني حكم رابع”.