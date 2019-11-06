أفضل شهر عندك؟.. سؤال يثير الجمهور والإجابة: رمضان أولًا!

المواطن - أحمد سعيد

أفضل شهر عندك.. سؤال شغل عددًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين على مواقع التواصل الاجتماعي ليحتل موقعه بين الأعلى تداولًا مساء أمس الثلاثاء، لكن يبقى الاختيار محيرًا بين الجميع، إلا أن الاتفاق والإجماع كان على شهر رمضان، فيما تنوعت معه الاختيارات بين الشهور الميلادية.

البعض رأى أن كل أشهر الشتاء طيبة وتدعو للبهجة والتفاؤل، حيث قال مازن الشعلاني: إن “شهور الشتا بهجة وروح وصفاء”، بينما قال خالد بن محمد: “أي شهر غيرك يا رمضان”، وترى نادين الشمراني أن شهر ديسمبر لطيف ومريح للأعصاب.

البعض الآخر ربط بين الشهر المفضل لديه وشهر ميلاده، إذ تحس ليلى الشامى أن شهر سبتمبر الذي ولدت فيه هو أفضل الشهور وأروعها “بس اتولدت فيه”، فيما يرى ماجد العبدالله أن شهر رمضان مع شهر إبريل هما الأفضل لديه؛ فالأول شهر القرآن والثاني شهر ولد فيه ويعتبره يحمل التفاؤل له.