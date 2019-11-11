أمسيات موسم الرياض تثير الشغف والدهشة

المواطن - أحمد سعيد

أمسيات موسم الرياض.. تلك الليالي العامرة بالدهشة والمتعة والخيال، كما يصفها مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث تناولوها باحتفاء جعلها تصعد للأعلى تداولاً عبر الموقع، وسط تعبيرات عن التشوق واللهفة من المغردين لحضور أمسيتين مهمتين خلال الأيام المقبلة.

المغردون عبروا عن انتظارهم لأمسيتي الدهشة والنغم والموسيقى في أمسيات راشد الماجد وماجد المهندس، في نوفمبر وديسمبر، حيث قال رشاد المهدي: “بنتظر ع لهفه حفله الموسم، امسيات موسم الرياض حاجة خرافه”، بينما عبرت ريما المقصد عن حبها لحضور أمسيات الرياض العامرة بالفن والطرب والموسيقى: “ودي امتع اذني وروحي بالاغاني.. بعشق هاالطلات”.

أمسية سيف والماجد

ويُحيي الموسيقار ممدوح سيف مع فرقته الموسيقية أمسية موسيقية يوم الثلاثاء الموافق 19 نوفمبر المقبل، وكذلك يقدم المطرب راشد الماجد أمسية بعنوان “ليلة السندباد” يوم 19 نوفمبر المقبل.

أمسية ماجد المهندس

كما يُحيي المطرب العراقي ماجد المهندس أمسية يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر المقبل، وكذلك أمسية أخرى بعنوان “ليلة الصقر الأغنية الخليجية” يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر المقبل.

يذكر أن ماجد المهندس طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “كل السماء”، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، وهي من كلمات فهد، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم، وحققت نسب مشاهدة عالية حتى الآن.