أنطونيو كونتي: إنتر ميلان مختلف عن يوفنتوس

المواطن - محمد سمعه

قال المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر ميلان الإيطالي: إن فريق الإنتر حاليًّا مختلف تمامًا ولا يُشابه تدريبه لفريق يوفنتوس الإيطالي في الفترة الماضية.

ونقل موقع فوتبول إيطاليا تصريحات كونتي الذي قال: فريق إنتر ميلان حاليًّا ليس مثل تدريبي لفريق يوفنتوس في موسم 2011-2012، يوفنتوس لم يكن مشاركًا في أي بطولة أوروبية بهذا الموسم.

وتابع كونتي: لا يمكنك عقد المقارنات وإذا فكرنا في الآخرين لن نتقدم خطوة للأمام.

وأضاف كونتي: لا أحب الحديث عن لاعبين آخرين في أندية أخرى، فهذا يُقلل من شأن لاعبي إنتر ميلان، وأنا لا أقبل بهذا الأمر.

ويتطلع نادي إنتر ميلان الإيطالي، للتعاقد مع المدافع الإيطالي ماتيو دارميان، مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

وعلى الرغم من انضمام دارميان لنادي بارما الإيطالي في صيف 2019 ولمدة أربع سنوات، لكن نادي إنتر ميلان يرغب في ضم مدافع اليونايتد السابق بسبب إعجاب المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي بقدراته.

وشارك ماتيو دارميان مع بارما في ست مباريات من أصل ثمانٍ في الدوري الإيطالي، وغاب عن مباراتي تورينو وسبال؛ بسبب إصابة في الفخذ.

وكان دارميان شارك في 92 مباراة مع مانشستر يونايتد خلال أربعة مواسم لعب فيها مع الشياطين الحمر.