الملك سلمان يبحث تعزيز التعاون مع مديرة CIA

الملك سلمان يبحث تعزيز التعاون مع مديرة CIA

2019/11/07
الساعة 2:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، مديرة وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جينا هاسبل.
وتم خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.


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