إحصائية الأبطال تدعم #الهلال ضد أوراوا

المواطن - مروة نبيل

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق نتيجة إيجابية ضد مضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 لخطف اللقب القاري الغائب عن خزائنه منذ سنوات.

وكانت مباراة الهلال ضد أوراوا التي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، قد انتهت بفوز الزعيم بهدف دون رد سجله البيروفي أندريه كاريلو، الأمر الذي منح اللاعبين دافعًا معنويًا قبل لقاء الإياب.

وتُشير إحصائية أبطال دوري أبطال آسيا منذ اعتماد نظام مباراتي الذهاب والإياب في النهائي من عام 2013، إلى أن الفريق الذي يُحقق الفوز في المواجهة الأولى غالبًا ما يحصد اللقب القاري.

وانتهت 3 مباريات في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا بفوز الفريق الذي حقق اللقب بعد ذلك، فيما خسرت الفرق التي تعادلت على أرضها في المباراة الأولى البطولة خلال لقاء الإياب، وذلك منذ عام 2013.

وخسر إف سي سيؤول الكوري اللقب عام 2013 ضد جوانجزو، بعد تعادله ذهابًا بنتيجة 2/2، وإيابًا في الصين بهدف لكل منهما، وفاز ويسترن سيدني الأسترالي على الهلال بهدف نظيف في ذهاب نهائي 2014، وتعادلا سلبيًا في الرياض.

وتوج جوانجزو بلقب 2015 على حساب شباب الأهلي دبي، بعدما تعادلا سلبيًا في الإمارات، وفي نسخة دوري أبطال آسيا 2016، فاز جيونبك هيونداي الكوري على العين الإماراتي بنتيجة 2/1، وتعادلا إيجابيًا في مباراة الإياب.

وتعادل الهلال ضد أوراوا إيجابيًا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017، قبل أن يخسر بهدف في الإياب، وفاز كاشيما أنتلرز الياباني بهدفين دون رد على بيرسبوليس الإيراني في 2018، وتعادلا سلبيًا في الإياب ليخطف اللقب.