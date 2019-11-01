إدارة السويكت تهدي جماهير #النصر 18 ألف تذكرة

المواطن - مروة نبيل

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي النصر صفوان السويكت عن إهداء الجماهير 18 ألف تذكرة لحضور مباراة أبها المقرر إقامتها، مساء يوم غد السبت.

ووجه السويكت رسالة إلى الجماهير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “جمهور الشمس .. متعة العالمي لا تكتمل إلا بحضوركم”.

وتابع تغريدته قائلًا: “لأجلكم .. تهديكم الإدارة 18 ألف تذكرة توزعها غدًا في ملعب الملز .. كونوا على الموعد كما هي عادتكم.. وفالنا الانتصار والتوفيق بإذن الله”.

ويلعب النصر ضد أبها على استاد الملك فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النصر قد نجح في الفوز بديربي الرياض ضد الهلال في الجولة الماضية، ويسعى لمواصلة انتصاراته والفوز على أبها، أملًا في انتزاع صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة من 7 مواجهات، فيما يتصدر الهلال الترتيب بـ20 نقطة علمًا بأنه خاض 9 مباريات.