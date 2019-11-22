إدريس فتوحي.. ومواصلة التألق ضد #الرائد

المواطن - مروة نبيل

ظهر المغربي إدريس فتوحي بمستوى مميز مع الحزم في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك قبل مباراته ضد الرائد اليوم.

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتطور أداء إدريس فتوحي في المباريات الأخيرة التي خاضها مع الحزم في الدوري.

وساهم إدريس فتوحي في تسجيل 4 أهداف خلال آخر 5 مباريات لعبها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث سجل هدفًا وصنع 3 آخرين، بعد عدم مساهمته في إحراز أي هدف في أول 4 لقاءات له.

الحزم ضد الرائد

ويحتضن ملعب نادي الحزم، مباراة الحزم ضد الرائد عند الساعة 5:55 مساء، ويدخل الفريقان اللقاء بهدف تحقيق الفوز، لتحسين نتائجهما والتقدم في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في المركز الثامن بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة، فيما يقع الرائد في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.