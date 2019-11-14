إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت قوات أمن الطرق، منذ قليل، عن إعادة فتح طريق الهدا (الكر) في الاتجاهين بعد إغلاقه احترازيًا بسبب هطول الأمطار.

وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة أعلنت في وقت سابق إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار.

وأوضح الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) بموقع “تويتر”: “إغلاق مؤقت لطريق الهدا احترازيًا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار”.

يشار إلى أن محافظة الطائف تشهد الآن أمطارًا تراوحت بين غزيرة ومتوسطة.

وحذر أمن الطرق مستخدمي طريق مكة -الطائف (طريق الكر)، بقوله: “نود التنبيه بإغلاق الطريق المتجه للطائف بسبب الأمطار الغزيرة، وجاري العمل على فتح ومعالجة الطريق بالتنسيق مع إدارة الطرق والنقل في المنطقة، مع تمنياتنا لكم بالسلامة والأمان”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان كذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.