إنجلترا تكتسح كوسوفو بتصفيات يورو 2020

المواطن - مروة نبيل

اختتم المنتخب الإنجليزي لكرة القدم مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، بالفوز خارج ملعبه على كوسوفو برباعية دون رد.

كوسوفو ضد إنجلترا:

وبدأت مباراة كوسوفو ضد إنجلترا بشكل سريع من أصحاب الأرض، وسدد فلورينت هادرجيوناي كرة قوية في الدقيقة الثانية، ولكن الحارس نيك بوب أبعدها، قبل أن يلعب أتدها نوهيو كرة رأسية، إلا أن حارس المرمى أنقذ مرماه مجددًا.

وهدد منتخب الأسود الثلاثة المرمى في الدقيقة 15، بعدما أرسل تشيلويل كرة مميزة للاعب هاري كين الذي هيأها إلى رحيم سترلينج، ولكن الحارس موريتش أبعدها، وكادت كوسوفو أن يهز الشباك عند الدقيقة 23، إلا أن حارس المرمى صد الهجمة.

ونجح هاري وينكس في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة كوسوفو ضد إنجلترا عند الدقيقة 32، مستغلًّا كرة مميزة من تشامبرين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الضيف بهدف نظيف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط أصحاب الأرض بحثًا عن تعديل النتيجة، وأرسل هادرجيوناي كرة مميزة لزميله رحماني، ولكنه فشل في التعامل معها، ليبعدها الدفاع، وأطلق كين تسديدة قوية في الدقيقة 61، إلا أنها اصطدمت بالقائم.

وتمكن كين من تعزيز تقدم منتخب الأسود الثلاثة بهدف ثان في الدقيقة 79، ومرر سترلينج كرة مميزة للاعب ماركوس راشفورد ليهز شباك أصحاب الأرض في الدقيقة 83 من أحداث مباراة كوسوفو ضد إنجلترا اليوم.

وأضاف البديل مايسون مونت الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، لتنتهي مباراة كوسوفو ضد إنجلترا بفوز منتخب الأسود الثلاثة بنتيجة 4/ 0.

وبعد مباراة كوسوفو ضد إنجلترا اليوم، رفع منتخب الأسود الثلاثة رصيده إلى 21 نقطة في صدارة المجموعة الأولى بتصفيات يورو 2020، يليه المنتخب التشيكي بـ15 نقطة، بعد خساراته ضد بلغاريا.