ابن مساعد: من يُضاهي إعجاز #الهلال الأصعب؟
بعد تتويجه بلقب أبطال آسيا 2019

ابن مساعد: من يُضاهي إعجاز #الهلال الأصعب؟

2019/11/24
الساعة 11:14 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعرب مالك نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، ورئيس الهلال السابق، الأمير عبدالله بن مساعد، عن سعادته بتتويج الزعيم بلقب دوري أبطال آسيا 2019، اليوم، على حساب أوراوا ريد دايموندز الياباني.

وتُوج الهلال اليوم بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة بعد فوزه على نادي أوراوا الياباني بثلاثية دون رد في مجموع المباراتين، حيث فاز ذهابًا بهدف نظيف، وكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 2/ 0.

وقال الأمير عبدالله بن مساعد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اللهم لك الحمد، ألف مبروك لزعيم آسيا اللقب الآسيوي السابع ورقم قياسي آخر”.

وتابع: “7 ألقاب آسيوية: رقم قياسي آسيوي، السعودية تعادل كوريا واليابان بـ14 لقبًا لأنديتها.. أما الإعجاز الأصعب فهذا يضمن (ما شاء الله لا قوة إلا بالله) 45 موسمًا متتاليًا دون غياب الهلال عن بطولة لأكثر من موسم”.

واختتم مالك نادي شيفيلد يونايتد تغريدته قائلًا: “من يضاهينا في ذلك بدول العالم المعتبرة كرويًّا، ليس في البريميرليج ولا إيطاليا، ربما الأهلي المصري، برشلونة؟ ريال مدريد؟”.

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