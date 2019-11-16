اتحاد القدم يُدشن مبادرة اكتشاف المواهب

المواطن - محمد سمعه

دشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، ممثلًا بإدارة التطوير والمبادرات، مبادرة وحدة اكتشاف المواهب.

ويأتي المشروع كبداية لحقبة جديدة في استكشاف المواهب بمختلف مدن ومحافظات المملكة في عمل ممهنج ذو أهداف طويلة المدى، تحت إشراف إدارة التطوير والمبادرات.

واستضاف ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة التجمع الأول على مدى الأيام الثلاث الماضية، وتم الوقوف من خلاله على أكثر من 120 لاعبًا موهوبًا من خلال عدة تمارين واختبارات لتحديد المستوى الفني بشكل دقيق، إضافة إلى جمع المعلومات وبناء قاعدة بيانات للاعبين الموهوبين.

ومن المقرر أن يلي ذلك تجمعات في مدن تبوك وحائل وجازان في الأيام المقبلة، بالإضافة إلى 20 مدينة ليصل المجموع إلى 24 مدينة ومحافظة في أنحاء المملكة.

وأوضح بندر الأحمدي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مبادرة وحدة اكتشاف المواهب تهدف إلى الوصول إلى الموهوبين في مختلف مدن ومحافظات المملكة وإعطائهم الفرصة الكاملة خلال الأيام التدريبية المحددة وعبر تمارين معينة لتحديد مستوى كل لاعب.

وأكد الأحمدي أنه تم تعيين 5 كشافين في كل مدينة ومحافظة بمجموع 120 كشافًا؛ لزيارة الأكاديميات والمدارس والوقوف على اللاعبين الموهوبين.