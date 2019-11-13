اختبار للبدري بـ مباراة مصر ضد كينيا

المواطن - محمد سمعه

يدخل المدرب المصري حسام البدري، مدرب منتخب مصر، مباراة مصر ضد كينيا غدًا الخميس في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021، من أجل تحقيق الفوز والرد على انتقادات الجماهير المصرية.

وقبل إقامة مباراة مصر ضد كينيا، كانت الجماهير المصرية انتقدت أداء الفراعنة في مباراتي بوتسوانا وليبيريا الوديتين قبل مواجهة المنتخب الكيني.

وستكون مباراة مصر ضد كينيا هي الاختبار الأول الرسمي للمدرب حسام البدري، منذ توليه مهمة تدريب المنتخب المصري في سبتمبر الماضي، خلفًا للمدرب المكسيكي المُقال خافيير أجيري، الذي تولى حاليًّا تدريب نادي ليجانيس الإسباني.

وتلعب مصر ضد كينيا ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، مساء يوم غد الخميس، عند الساعة السابعة بتوقيت السعودية، وستشهد حضور 10 آلاف مشجع.

ويطمح المدير الفني الجديد حسام البدري، في استغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة مصر ضد كينيا غدًا، وخطف الثلاث نقاط، لمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل السفر لمواجهة جزر القمر في الجولة الثانية.

وتشهد مباراة مصر ضد كينيا المقبلة، غياب نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح؛ بسبب إصابته في الكاحل، ونجم وسط النادي الأهلي حمدي فتحي بعد تعرضه لقطع في غضروف الركبة.

وقبل مباراة مصر ضد كينيا، يتواجد منتخب مصر الأول لكرة القدم في المجموعة السابعة بالتصفيات، بصحبة منتخبات كينيا، جزر القمر وتوجو، ويتأهل أصحاب الصدارة والوصافة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستُقام في الكاميرون.

وبعد مباراة مصر ضد كينيا، سيواجه المنتخب المصري نظيره منتخب جزر القمر في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021، يوم الاثنين المقبل الموافق الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري.

يذكر أنه قبل إقامة مباراة مصر ضد كينيا، شارك المنتخبان في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر.