استعادة 14 ألف متر من الأراضي الحكومية في جدة 

المواطن - واس

استعادت أمانة محافظة جدة (14000م) من الأراضي الحكومية , التي جرى الاستيلاء عليها من قبل معتدين بغير وجه حق ، بعد أن أقاموا عليها إحداثات مختلفة ، وذلك ضمن جهود بلدية طيبة الفرعية المستمرة في الحفاظ على الأراضي الحكومية.

وأوضح رئيس بلدية طيبة الفرعية فيصل المالكي ، أن البلدية ممثلة بقسم مراقبة المباني والتعديات قامت بـإزالة مجموعة من حظائر الأغنام والغرف المُكتملة وغير مكتملة البناء , التي جرى استحداثها بشكل عشوائي داخل الأراضي الحكومية ، كما قامت بحملة تفتيشية على مجمع الصناعات الخفيفة والورش وصيانة السيارات بطريق عسفان ، أسفرت عن إغلاق 60 محلاً مخالفاً.