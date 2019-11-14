استعدوا لمستقبل السيارات ذاتية القيادة

المواطن - الرياض

ناقش منتدى مسك العالمي خلال يومه الثالث، سبل تطوير قطاع النقل، ومستقبل السيارات ذاتية القيادة في العالم، داعيًا الحكومات والأفراد إلى ضرورة الاستعداد له.

ودعا ديريك جنكينز نائب رئيس قسم التصميم في شركة lucid motors الأمريكية خلال جلسة حوارية بعنوان “مستقبل التنقل: ما لا يمكن توقعه “، إلى الاستعداد لمستقبل السيارات ذاتية القيادة، الذي سيأتي بحسب قوله خلال 15 عامًا.

وأوضح أن نموذج الأعمال التجارية يتغير، ففي الهند على سبيل المثال انخفضت نسبة ملكية السيارات إلى %50، وفي الولايات المتحدة الكثير أصبح يتنقل عبر النقل العام.

وأكد على ضرورة أن يعيش الشباب المستقبل القريب والبعيد في عقولهم وأذهانهم، وأن يتنبهوا لما سيحدث، وتوقع الخدمات التي ستقدمها السيارات ذاتية القيادة، وأشكالها التي ستتغير سواء من الداخل أو الخارج، واستخداماتها.

وفيما يتعلق بدور الحكومات المناط بها للاستعداد لمجتمع السيارات الكهربائية، قال جنكيز، إنه يجب على الحكومات سن التشريعات التي تتماشى مع السيارات ذاتية القيادة على سبيل المثال كيف ستصف، أين يتم تنظيفها، كيفية تخزينها، هل تستبدل البطاريات أم تشحن، إضافة إلى الكثير من الأمور المتعلقة بالبنية التحية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.

ودعا إلى استعداد الجميع لمستقبل التنقل بمركبات بدون سائق، وخاصة الحكومات والمؤسسات وتنظيم الأمور اللوجستية والتنظيمية على مستوى بيئي وحضاري كبير.

وألمح نائب رئيس قسم التصميم في شركة lucid motors الأمريكية، إلى منظومة العمل بشكل عام المتعلقة بالسيارات ذاتية القيادة في المستقبل، وهل ستدار من قبل القطاع الخاص وستدعمها الحكومة، إلى جانب أمور لوجستية كثيرة مهمة.

وأكد أن الحافز الحقيقي في السيارات ذاتية القيادة، كونها ستسهم في حل الكثير من المشاكل والأزمات المتعلقة بالازدحام المروري، ووفيات الحوادث.

بدوره، قال بولكيت سريفاستافا من الهند “السيارات الكهربائية والطاقة الكهربائية هي السبيل الأمثل لجعل العالم مكانًا أفضل للعيش ولمدة أطول”.