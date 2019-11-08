الأمم المتحدة تهنئ محمد بن سلمان على توقيع اتفاق الرياض

المواطن - الرياض

أبدى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفيس، اليوم الجمعة، امتنانه لولي العهد الأمير محمد بن سلمان على دعمه المتواصل للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للصراع في اليمن.

وبحسب بيان صادر عن مكتب المبعوث الأممي، التقى جريفيس بولي العهد في الرياض، أمس الخميس، وناقشا سبل العمل معًا لإنهاء الصراع في اليمن، كما بحثا آخر التطورات في البلاد، وأهمية الحد من العنف للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن.

وخلال اللقاء، هنأ جريفيس، الأمير محمد بن سلمان على قيادته جهود الوساطة في التوصل إلى توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، كما أعرب عن امتنانه لولي العهد في دعمه المتواصل للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للصراع في اليمن وناقشا سبل العمل معًا لإنهاء هذا الصراع.