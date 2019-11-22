الأهلي يتوعد #الفيصلي و #ضمك يُقلق #التعاون

المواطن - محمد سمعه

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية، وذلك عند مواجهة النادي الفيصلي غدًا السبت، في الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرغب الأهلي في الفوز من أجل الابتعاد عن الفيصلي والدخول في الصدارة مع الهلال والنصر، حيث إذا تمكن الراقي من الفوز على الفيصلي فسيُصبح رصيده 20 نقطة، وإذا فاز الفيصلي فسيدخل هو الآخر مع ثنائي الرياض للمنافسة على الصدارة.

الأهلي يحسم ديربي جدة ببراعة:

وكان الأهلي فاز على الاتحاد في الجولة التاسعة من الدوري، بينما خسر الفيصلي من نادي النصر في مباراة مؤجلة للعنابي في الدوري.

وستُقام مباراة الأهلي والفيصلي غدًا السبت في تمام الساعة الـ19:40 مساءً على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ومن ناحية أخرى، يستعد ضمك لمواجهة نادي التعاون، حيث يأمل ضمك في تحقيق المفاجأة وإسقاط التعاون؛ من أجل الوصول للنقطة التاسعة والصعود ثلاثة مراكز، بينما يرغب التعاون في الفوز؛ وذلك من أجل الصعود للمربع الذهبي في جدول الترتيب.

وكان ضمك خسر في الجولة التاسعة من الفيصلي، بينما فاز التعاون على نادي الرائد.

أبها يُمتع بثلاثية:

وتمكن نادي أبها من تحقيق الفوز على الفتح بثلاثية مقابل هدف، في افتتاح الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم نادي أبها بالهدف الأول عبر التونسي سعد بقير في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول.

وواصل أبها تألقه وضغطه الهجومي، حتى تمكن سميحان النابت من إضافة الهدف الثاني لأبها في الدقيقة الثامنة عشرة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم نادي أبها بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، قلص الفتح الفارق عبر اللاعب توفيق بوحيمد في الدقيقة الخمسين لتُصبح النتيجة 2- 1 لأبها.

ورغم سعي نادي الفتح لإضافة الهدف الثاني، تمكن نادي أبها من إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب صالح آل عباس في الدقيقة السابعة والثمانين.