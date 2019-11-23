الأهلي يضرب #الفيصلي بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من الفوز على الفيصلي بثلاثية مقابل هدف، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الأهلي بالهدف الأول عبر اللاعب دجانيني تافاريس في الدقيقة السابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وواصل الأهلي ضغطه الهجومي، حتى تمكن اللاعب عبدالباسط هندي من إضافة الهدف الثاني للراقي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أحرز الفيصلي هدفه الأول عبر اللاعب محمد قاسم في الدقيقة الـ94، وسجل الراقي الهدف الثالث عبر اللاعب دجانيني تافاريس في الدقيقة الـ95.

وبهذه النتيجة أصبح رصيد الأهلي 20 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 17 نقطة في المركز الخامس.

وتعرض الحارس محمد العويس، حارس النادي الأهلي، لإصابة خطيرة، في مباراة الفيصلي، اليوم السبت، بعد تدخل عنيف عليه من أحد لاعبي العنابي.

ونشر الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية عبر تويتر لحظة إصابة الحارس محمد العويس في الدقيقة الـ15 من عمر الشوط الأول، حيث لم يستطع استكمال المباراة، وحل بدلًا منه الحارس ياسر المسيليم.