الإرياني: خطف الحوثيين للقاطرة تصعيد خطير

المواطن - متابعة

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن عملية الخطف والسطو المسلح الذي نفذتها ميليشيا الحوثي للقاطرة البحرية (رابغ- 3)، والتي كانت تقوم بقطر حفار بحري تملكه شركة كورية أثناء إبحارها جنوب البحر الأحمر، مساء أمس الأحد، عملية إرهابية وتصعيد خطير وغير مسبوق ينسف كل الجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء للتهدئة وإحلال السلام في اليمن.

وأضاف الإرياني، في تغريدات له عبر “تويتر”، أن هذه العملية الإرهابية التي نفذتها الميليشيا الحوثية تكشف التهديد الذي يمثله استمرار سيطرتها على ميناء الحديدة وتحكمها في الشريط الساحلي بين المدينة ومديرية عبس، على أمن وحرية الملاحة الدولية وحركة التجارة العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وفي وقت سابق، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (22:58) من مساء الأحد وأثناء إبحار القاطرة البحرية (رابغ-3) بجنوب البحر الأحمر تعرضت لعملية الخطف والسطو المسلح من قبل زورقين على متنهما عناصر إرهابية تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح العقيد المالكي أن القاطرة البحرية كانت تقوم بقطر (حفار بحري) تملكه إحدى الشركات الكورية الجنوبية، وأن العملية الإرهابية من الميليشيا الحوثية الإرهابية تمثل التهديد الحقيقي لخطر هذه الميليشيا الإرهابية على حرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، كما أنها سابقة إجرامية لأمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر البحري بعمليات الخطف والقرصنة.