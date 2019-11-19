الإمارات: اختطاف الحوثيين للقاطرة سابقة خطيرة
أدانت هذه الأعمال غير المسؤولة

الإمارات: اختطاف الحوثيين للقاطرة سابقة خطيرة

2019/11/20
الساعة 12:31 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
طباعة
‎وسوم
المواطن - واس

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اختطاف المليشيا الحوثية المدعومة من إيران للقاطرة البحرية “رابغ 3″، التي تعرضت لعملية سطو مسلح، جنوب البحر الأحمر أثناء قطر حفار بحري تملكه إحدى شركات كوريا الجنوبية.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن الإمارات العربية المتحدة تدين هذه الأعمال غير المسؤولة، التي تمثل تهديدًا حقيقيًا لحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وتعد سابقة خطيرة تمس أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.
وأكد البيان ضرورة الحفاظ على أمن وسلامة أفراد طاقم القاطرة المتعددي الجنسيات بحسب ما ينص عليه القانون الدولي، مطالبًا بالإفراج عنهم في أسرع وقت ممكن.

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


اترك تعليق

avatar

هل قرأت هذا ؟
  • تعليق الدراسة في الإمارات بسبب الطقس
    •
  • وفاة سلطان بن زايد وإعلان الحداد
    •
  • استعراضات جوية للصقور السعودية في دبي
    •
  • حدث مهم في الإمارات.. غداً
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :