الإمارات تتجاوز اليمن بهاتريك مبخوت

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الإمارات ضد اليمن، التي أُقيمت على إستاد عبدالله بن خليفة، ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، بفوز الأبيض بثلاثية دون رد.

الإمارات ضد اليمن:

وبدأت مباراة الإمارات ضد اليمن بشكل سريع من لاعبي الأبيض، وأثمر الضغط الشديد عن هدف في الدقيقة 21 عن طريق علي مبخوت برأسية مميزة، ليتخلى المنتخب اليمني عن دفاعه ويبدأ في تنظيم الهجمات.

وسدد خلفان مبارك كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكنها ارتدت من حارس المرمى سالم عوض، لتصل إلى علي مبخوت ليسجل الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 38 من أحداث مباراة الإمارات ضد اليمن اليوم.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، أحرز مبخوت الهدف الثالث له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 55 بمهارة فردية مميزة، واستمرت محاولات المنتخبين دون خطورة حقيقية على المرميين، لتنتهي مباراة الإمارات ضد اليمن بفوز الأبيض بهاتريك مبخوت.

وبعد مباراة الإمارات ضد اليمن اليوم، تصدر الأبيض المجموعة الأولى في كأس الخليج العربي برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن العراق صاحب المركز الثاني، ثم قطر واليمن بدون رصيد.