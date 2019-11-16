البرق يعانق نافورة جدة!
صورة التقطها عادل محمد

البرق يعانق نافورة جدة!

2019/11/16
الساعة 9:04 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

ما إن تراكمت السحب في سماء جدة، مساء أمس، حتى حمل عادل محمد كاميراته وتوجه إلى شاطئ البحر الأحمر لالتقاط وميض البروق.

وقال المصور الضوئي عضو جمعية الثقافة والفنون عادل محمد: “تابعت تحرك السحاب الماطر من جنوب جدة، ووصلت لأجمل موقع أمام نافورة جدة حين الساعة التاسعة مساءً، بانتظار دخول السحابة، وأخذت موقعي أمام النافورة، وكانت أجمل اللحظات، فكل صورة كانت أمنية لي وتحققت”.

وأضاف: “مطاردة البرق وتصويره هوايتي من طفولتي، واقتناص الفرصة لتصوير البروق مع المعالم الحضارية المشهورة في المدن السعودية”، بحسب “العربية”.

وأكمل: “معرفة الأحوال الجوية ساعدتني كثيرًا في توقع أماكن البرق، واعتدت على هذه الأجواء، كما أنني أحرص دائمًا عند تصوير البروق والأمطار على الابتعاد عن الأماكن الخطرة، وقبل التصوير لابد من معرفة المواقع المميزة لتصويره؛ لكي يحافظ المصور على سلامته”.

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