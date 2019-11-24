التشكيل المتوقع لـ #الهلال ضد أوراوا

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الهلال لخوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، اليوم ضد أوراوا الياباني حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة.

تشكيل الهلال المتوقع

ومن المتوقع أن يدفع المدرب الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الهلال بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

في خط الدفاع: محمد البريك، جانغ هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.

في خط الوسط: سلمان الفرج، عبدالله عطيف، أندري كاريلو، سالم الدوسري، سيباستيان جيوفنكو.

في خط الهجوم: بافتيمبي غوميز.

وربما بعد عودة محمد كنو من الإصابة، قد يكون أساسيًا في خط الوسط الدفاعي لنادي الهلال بدلًا من عبدالله عطيف.

وحقق نادي الهلال إنجازًا مبشرًا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام فريق أوراوا الياباني، وذلك قبل خوض مباراة الإياب اليوم في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت المملكة.

إنجاز الهلال يُبشر

ويشعر الجمهور الهلالي بالتفاؤل بعد نجاح الأزرق في الفوز ذهابًا وللمرة الأولى في النهائي الآسيوي، حيث تأهل لنهائي دوري أبطال آسيا في عام 2014، لكنه خسر ذهابًا أمام ويسترن سيدني الأسترالي، وفي ذهاب نهائي دوري الأبطال نسخة 2017، تعادل الهلال في الرياض ضد أوراوا الياباني.

ويملك المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، لاعب الهلال، رقمًا مميزًا من الناحية التهديفية، وذلك قبل مواجهة أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتقول الإحصائية: إن غوميز نجح في إحراز 8 أهداف خارج ملعب الهلال في دوري أبطال آسيا.