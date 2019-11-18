التعادل يحسم مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي الودية، التي أُقيمت على ملعب “بلومفيلد آرينا”، مساء أمس الاثنين، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

الأرجنتين ضد أوروجواي:

ودفع المدربان ليونيل سكالوني وأوسكار تاباريز بالقوة الضاربة في مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي الودية، ولكن كانت المحاولات الهجومية قليلة على المرميين، واتسم اللعب بالتدخلات العنيفة.

ونجح إدينسون كافاني في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 34 من أحداث مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي بعدما تلقى تمريرة مميزة من لويس سواريز ليهز شباك التانغو.

وانتفض لاعبو التانغو بعد الهدف، وأحرز باولو ديبالا هدفًا، إلا أن الحكم ألغاه لوجود لمسة يد، لينتهي الشوط الأول من مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي بتقدم الفريق الضيف بنتيجة 1/0.

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي الودية، ظهر المنتخبان بشكل أفضل، ولعب ليونيل ميسي كرة عرضية من ركلة حرة، ليحولها سيرجيو أجويرو برأسه في الشباك عند الدقيقة 63.

ولم يستمر التعادل كثيرًا، حيث نجح الفريق الضيف في التقدم مجددًا عند الدقيقة 69 عن طريق لويس سواريز، واستمرت محاولات التانغو بحثًا عن تعديل النتيجة، وأهدر ميسي وديبالا وأجويرو أكثر من فرصة.

وحصل التانغو على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، ليسددها ميسي بنجاح في الشباك، وتنتهي مباراة الأرجنتين ضد أوروجواي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2/2.