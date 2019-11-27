التعادل يُخيم على مباراة ليفربول ضد نابولي

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة ليفربول ضد نابولي التي أُقيمت، مساء يوم الأربعاء، على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ليفربول ضد نابولي:

وبدأت مباراة ليفربول ضد نابولي بشكل هادئ بين الفريقين، وتعرض الريدز لضربة قوية، بعد تعرض لاعبه البرازيلي فابينيو لإصابة مبكرة، ليُشارك الهولندي جورجينيو فينالدوم بدلًا منه.

ونجح الفريق الإيطالي في هز الشباك عند الدقيقة 21 عن طريق دريس ميرتينز، واعترض لاعبو الريدز على الهدف، إلا أن حكم مباراة ليفربول ضد نابولي تمسك باحتسابه بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو.

وتصدى حارس الفريق الإيطالي أليكس ميريت لهدف محقق من رأسية فان دايك عند الدقيقة 36، وسدد نجم الريدز جيمس ميلنر كرة قوية، ولكن الحارس أنقذها، لينتهي الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد نابولي بتأخر أصحاب الأرض.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، وصلت الكرة إلى نجم الريدز فيرمينو، إلا أن كوليبالي أبعد الكرة من خط المرمى، وكاد محمد صلاح أن يُسجل التعادل في الدقيقة 61، ولكن حارس المرمى أمسك الكرة.

وتمكن ديان لوفرين من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 63 من كرة رأسية مميزة، من عرضية للاعب ميلنر، وسيطر الريدز على معظم فترات الشوط الثاني، ولكنه لم ينجح في هز الشباك، لتنتهي مباراة ليفربول ضد نابولي بالتعادل بنتيجة 1/ 1.

ورفع الريدز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة بعد مباراة ليفربول ضد نابولي اليوم، وبفارق نقطة عن الفريق الإيطالي، إلا أن تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا تأجل إلى الجولة الأخيرة، بعدما رفع ريد بول سالزبورج رصيده إلى 7 نقاط.