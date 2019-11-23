التعاون يصعد للثالث بالفوز أمام ضمك

المواطن - محمد سمعه

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون من تحقيق فوز مثير على حساب نادي ضمك بنتيجة 2- 1، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأنهى التعاون الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد، سجله اللاعب ساندرو مانويل في الدقيقة السادسة والأربعين من ضربة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق ضمك من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب جورجي فيليبي في الدقيقة الخمسين من عمر المباراة.

وفي ظل اعتقاد الجميع، أن المباراة في طريقها للتعادل الإيجابي، تمكن التعاون من إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب ساندرو مانويل في الدقيقة السابعة والتسعين من ركلة جزاء.

وأصبح رصيد التعاون بعد الفوز 19 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد ضمك عند 4 نقاط في المركز السادس عشر والأخير في الدوري الإنجليزي.